Ardea – Non si ferma allo stop e finisce contro un’auto dei Carabinieri. E’ successo ad Ardea, in via Roma, angolo via Rieti, nella mattinata di oggi 20 agosto alle 9:00.

Alla guida dell’auto c’era un signore anziano, che non ha visto lo stop e si è scontrato con l’auto dei Carabinieri, proveniente dalla tenenza di Ardea. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, anche grazie alla velocità ridotta con la quale viaggiavano.

La segnaletica verticale in quel tratto di strada è posizionata in alto a ridosso di una siepe e molti cittadini durante l’anno lamentano la scarsa visibilità della segnaletica a causa delle piante, che questa volta però erano ben tagliate. Lo stesso non si può dire della segnaletica orizzontale, che è scomparsa ormai da anni. Entrambe le segnaletiche, infatti, furono posizionate dalla vecchia Amministrazione Farneti.

I Carabinieri hanno riportato solo un lieve danno alla carrozzeria dell’auto e da subito hanno cercato di tranquillizzare l’anziano. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Ardea per i rilievi del caso, mentre poco dopo i militari hanno ripreso il normale servizio di controllo del territorio.

