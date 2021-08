Energie Per l’Italia Fiumicino: “Via Foce Micina la Cenerentola delle scuole”

Fiumicino – “Tra poco meno di un mese le scuole si riapriranno le porte a tutti i bambini e ragazzi del territorio, per il nuovo anno scolastico, ma c’è qualcosa che non va”. A parlare è Orazio Azzolini, Presidente del Circolo Energie per l’Italia a Fiumicino.

“Questa estate – prosegue -, durante la chiusura delle scuole, la nostra Amministrazione è intervenuta sia con lavori di manutenzione ordinaria quali tinteggiatura, piccole manutenzioni, risistemazione dei giardini e delle aree esterne ecc, sia con la risistemazione della parte esterna dell’edificio e soprattutto, la realizzazione di 4 nuove aule scolastiche nel plesso scolastico di Via Coni Zugna. Il tutto, ovviamente, contornato da una fin troppo lunga serie di dichiarazioni di vari Consiglieri di maggioranza, oltre che dello stesso Assessore ai Lavori Pubblici.

Nonostante gli annunci trionfalistici dei Consiglieri e nonostante l’Assessore si sia fatto immortalare mentre verificava diversi cantieri – prosegue Azzolini – , non possiamo però non ricordarci che il Plesso Scolastico sito su Via Foce Micina, è ormai abbandonato da quasi 3 anni, e aspetta ancora di ricevere la dovuta riqualificazione.

Era il lontano 2018 quando la struttura veniva chiusa per ricevere quella che inizialmente veniva chiamata una ‘’ristrutturazione’’ e che nel frattempo si è trasformata in una vera e propria ‘’riqualificazione’’.

Ricordiamo che lo stesso plesso, ospitava circa una sessantina di bambini, che era adibito ad asilo nido che al momento, sul territorio di Fiumicino Paese non è presente un nido Comunale, costringendo le famiglie, che più volte hanno segnalato tale mancanza, a rivolgersi a strutture private oppure a spostarsi nelle limitrofe zone (Isola Sacra, Focene e Parco Leonardo).

In più occasioni – afferma ancora Azzolini – ci è stato ribadito pubblicamente che l’assessorato ha completato il progetto definitivo della riqualificazione del plesso scolastico e che la stima dei costi si aggira sui 650 mila euro, ma che per la sua realizzazione si attendono i nullaosta per l’occupazione dei terreni.

Ora- conclude – a distanza di 3 anni, ci domandiamo, ma quanto tempo serve a questa amministrazione ad ottenere questi permessi? Quanto tempo ancora dovremo aspettare per veder iniziare i lavori? Ma soprattutto, quando potremo finalmente rivedere la struttura restituita ai cittadini?”

