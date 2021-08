La Polizia di Stato – Questura di Latina, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, prosegue nella propria attività di tutela delle fasce deboli.

In tale contesto nel pomeriggio odierno i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un’abitazione della prima periferia di Latina a seguito di segnalazione pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113” relativa ad una lite tra coniugi.

Nella circostanza è stato accertato che un 76enne, nel corso di una lite scaturita per futili motivi era arrivato a minacciare gravemente la moglie, promettendole che “prima o poi darò fuoco a te e alla casa”.

L’uomo, che già in passato era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento per la sua indole violenta, era stato poi riammesso in casa dalla moglie, dove però le tensioni tra i due sono rimaste immutate.

D’intesa con la Procura della Repubblica, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la relativa informativa di reato sarà oggetto di analisi approfondita in conformità a quanto previsto dal cosiddetto Codice Rosso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

