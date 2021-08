Latina, si nascondeva in un rudere abbandonato per evitare la cattura: scovato latitante

Latina – La Polizia di Stato – Questura di Latina, al termine di una delicata attività investigativa ha rintracciato all’interno di un rudere abbandonato a Latina il cittadino marocchino 50enne destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina per l’espiazione della pena di 4 mesi di reclusione a seguito di sentenza condanna per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Lo straniero si era reso irreperibile al momento dell’emissione del provvedimento de quo, del marzo 2021, sottraendosi alla cattura.

Le ricerche svolte dai poliziotti della Squadra Mobile, anche in collaborazione con la Squadra Volante, hanno consentito di individuare il nascondiglio utilizzato dallo straniero che, dopo un breve appostamento, è stato fermato.

Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

