Previsioni meteo Italia

Condizioni meteo verso un graduale miglioramento in attesa del weekend. L’anticiclone africano tra qualche giorno proverà a riprendersi la scena portando di nuovo un rialzo termico e giornate ben soleggiate su gran parte del nostro Paese, ma nel frattempo una residua e debole instabilità continua ad interessare l’Italia.

Non solo temporali sui rilievi, ma anche tante nubi in particolare al Nord-Ovest e al Sud. Temperature generalmente stazionarie o in leggero calo al Sud, ventilazione tesa settentrionale. Vediamo nel dettaglio.

METEO VENERDI’ 20 AGOSTO: giornata in compagnia del sole, anche se non mancherà qualche nube sparsa da Nord a Sud. Attenzione nelle ore pomeridiane ed in prima serata quando sui rilievi alpini ma soprattutto quelli appenninici è prevista una discreta attività cumuliforme con acquazzoni e locali forti temporali.

In particolare, non sono esclusi fenomeni di rilievo con possibili grandinate, sull’Appennino Tosco-Emiliano, molisano e lucano. Sulle Alpi invece atteso qualche rovescio in Alto Adige.

Soleggiato o poco nuvoloso sulle aree costiere. Ancora un clima piacevole, anche se le temperature massime saranno in leggero rialzo, comprese tra 30 e 35. Ventilazione tesa settentrionale tra basso Adriatico e Ionio, debole altrove.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: alta pressione ma ancora infiltrazioni di aria fresca e instabile in quota. Sole prevalente su Umbria, Toscana e Lazio; al pomeriggio sviluppo di occasionali rovesci o brevi temporali su Appennino, specie umbro-laziale, isolatamente anche su restante Umbria, colline toscane e Apuane.

Caldo più intenso, ma senza eccessi e comunque con clima fresco nottetempo e al mattino. Venti a regime di brezza termica, con rinforzi pomeridiani sulle coste; rinforzi da Ovest-Nordovesta al largo e sul pontino entro il pomeriggio. Mare poco mosso, al più localmente mosso al largo.

Commento del previsore per il Lazio

Sole dunque prevalente su Umbria, Lazio e Toscana ma con la formazione di qualche rovescio o temporale tra pomeriggio e prima serata su Appennino laziale (aree interne prospicienti) e basso Lazio, isolati piovaschi su alto Lazio e colline toscane; questo sino a venerdì compreso.

A seguire, nuova rimonta dell’alta pressione africana, con punte di 35-36°C specie domenica. Tra il pomeriggio di lunedì e martedì possibili note instabili su Est Toscana ed Est Umbria. Restate aggiornati. (fonte: 3bmeteo)