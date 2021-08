Ventotene – Nella giornata di ieri, 19 agosto, a Ventotene nell’ambito di predisposti servizi volti alla verifica del rispetto delle norme in materia di igiene e sanità ed a quelle previste nell’ambito della legislazione sul lavoro, i carabinieri della locale stazione, coadiuvati da quelli del Nas e del Nil di Latina, hanno svolto una serie di controlli presso alcune attività commerciali presenti sull’isola.

In particolare sono state rilevate diverse violazioni alle specifiche normative di legge, carenze igienico sanitarie, mancato rispetto delle norme anti covid, che hanno riguardato 3 attività di ristorazione, implicando anche il sequestro di alimenti (64 chili di carne e pesce scaduti di validità e mancanti di indicazione di etichettatura obbligatoria, nonché la sospensione dell’esercizio commerciale per un giorno).

Nei confronti dei rispettivi titolari sono state comminate sanzioni pecuniarie complessive per oltre 6mila euro.

Veniva altresì sottoposta a controllo una farmacia il cui titolare è stato denunciato per aver omesso di aggiornare il registro di entrata ed uscita degli stupefacenti, nonché sanzionato (12mila euro l’importo comminato nella contravvenzione) per aver dispensato negli ultimi mesi 12 confezioni di medicinali in assenza di ricetta medica non ripetibile.

Sono state infine controllate complessivamente le posizioni di impiego e le condizioni lavorative di 12 dipendenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

