Roma – Notte di fuoco nella Capitale, dove intorno alle ore 04.30 del 20 agosto, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato presso il deposito Atac in Via della stazione di Grotta Rossa, il funzionario di servizio, due squadre VVF 8A e 9/A con una autobotte, il carro schiuma ed il carro auto-protettori, per un incendio che ha coinvolto tre autobus. Da accertare le cause che hanno dato origine al rogo.

