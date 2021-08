Incendio a Tor San Lorenzo, fiamme a ridosso di un distributore di benzina

Ardea – Continua senza sosta l’attività dei Volontari del Nucleo Operativo Airone. Oggi, Sabato 21 agosto, le attività sono iniziate alle ore 07:30 con il pattugliamento nautico a bordo del gommone del Nucleo “Ardea Mare 01”, radiocollegato con le competenti Autorità Marittime di zona e con la Centrale Operativa del Nucleo. Dalle ore 09:30, su richiesta dell’Assessore Alessandro Possidoni, un secondo drappello di Volontari del Nucleo era presente presso la sala consiliare di Ardea in occasione della vaccinazione dei ragazzi, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ardea, provvedendo al corretto e tranquillo avvicinamento dei partecipanti, servizio effettuato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Polizia Locale di Ardea.

Nel frattempo, dietro coordinamento della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, una pattuglia del Nucleo Operativo Airone si recava in emergenza presso un incendio divampato in prossimità di un distributore di carburanti a Tor San Lorenzo, estinguendo le fiamme in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pomezia.

Nel pomeriggio, dopo l’ultimazione del servizio presso il centro vaccinale dell’aula consiliare, i Volontari del Nucleo Operativo Airone effettuavano il pattugliamento dell’intero territorio comunale di Ardea intervenendo su una segnalazione di incendio in Via delle Acque Basse con due Pick-Up.

Una presenza costante quella dei Volontari del Nucleo, che interviene quotidianamente sulle richieste della Sala Operativa Regionale, delle Autorità Civili e Militari di zona e sulle richieste dei privati che hanno imparato a chiamare direttamente il Nucleo, essendo lo stesso divenuto punto di riferimento dell’intera cittadinanza.

