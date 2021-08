Karate, agli Europei Giovanili l’Italia conquista due ori nel kata a squadre

Tampere – Altre tre medaglie, di cui due d’oro e una d’argento, portano la nazionale italiana al secondo posto nella classifica provvisoria delle nazioni con 11 medaglie. Secondi gli azzurri soltanto alla Turchia che ne ha conquistate 13. I Campionati Europei Giovanili di Tampere di karate, in Finlandia, stanno andando benissimo.

Nel kata a squadre, dove le classi Cadetti e Juniores erano unite, la dominazione italiana è stata netta. Siamo campioni d’Europa sia nel femminile, con Orsola D’Onofrio, Asia Gruppioni e Chiara Tagliaferro, che nel maschile, con Federico Arnone, Guido Polsinelli e Cristian Villano.

Entrambe le squadre sono arrivate prime in ognuno dei gironi che hanno disputato per arrivare alla finalissima, nella quale hanno poi dato il meglio di loro. Le ragazze hanno battuto la squadra turca con il punteggio di 25.22 a 24.62, mentre i ragazzi hanno avuto la meglio sulla squadra francese con il punteggio di 25.12 a 24.32.

Nel kumite individuale, classe Juniores, invece, abbiamo conquistato un’importante medaglia d’argento con Matteo Avanzini dell’ASD Wa Yu Kai. Il giovane atleta dei +76 kg non ha mai perso la concentrazione e ha fatto uno splendido torneo. Nel pool è arrivato fino in finale battendo il tedesco Deutsch (3-1), il croato Ciprik (1-0), il russo Chaplygin (1-0) e il bosniaco Bostandzic (2-1). La finalissima contro il macedone Stojanovikj è stata molto tirata e si è conclusa sul risultato di 5-4 per l’avversario.

Gli altri ragazzi in gara del kumite Juniores non sono purtroppo riusciti ad accedere alle fasi finali. Si tratta di Veronica Vitali (-48 kg), Giorgia Fabbri (-53 kg), Alessandra Schicchi (-59 kg), Asia Pergolesi (+59 kg), Salvatore Bamundo (-55 kg), Mario Agus (-61 kg), Matt Steven Ramos (-68 kg) e Gabriele Rossini (-76 kg).

Gli Europei continuano domani con la terza e ultima giornata dove saranno protagonisti gli azzurri del kumite individuale U21. Sarà possibile seguire i nostri campioncini in diretta streaming sul canale YouTube della Wkf dalle 8:00 (ora italiana) e tenersi aggiornati sull’andamento della nazionale italiana attraverso il sito della Fijlkam. Le finali inizieranno alle 13:30. (fijlkam.it)

(foto@GennaroTalaricoFacebook)

