Previsioni meteo Italia

Dopo una settimana segnata da spiccata variabilità su gran parte d’Italia, attendiamoci un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta dell’anticiclone africano. Un netto rialzo termico interesserà il nostro Paese da Nord a Sud con ampia stabilità e tanto sole.

Ma questa volta l’alta pressione sarà messo subito a dura prova, ed ecco che da domenica ci aspettiamo un possibile cambiamento a partire dalle regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini, dove in serata potrebbero svilupparsi i primi temporali, sintomo di un peggioramento imminente.

Meteo weekend

SABATO giornata prevalentemente stabile e soleggiata su tutte le regioni da Nord a Sud. Un po’ di nuvolosità in più interesserà l’area intorno allo stretto di Messina, catanese e Calabria tirrenica senza però alcun fenomeno di rilievo. Precipitazioni sotto forma di acquazzoni improvvisi ma di breve durata che invece si faranno vedere nelle ore pomeridiane sull’Appennino centrale, in particolare su quello Umbro-marchigiano e abruzzese. Qualche rovescio possibile anche sull’Alto Adige. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con graduale rialzo termico. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35, caldo nelle pianure.

DOMENICA altra giornata che partirà in compagnia del sole e di cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Resisterà della nuvolosità innocua sulle aree tirreniche tra Calabria e Sicilia. Dal tardo pomeriggio-sera correnti più instabili lambiranno il Settentrione causando la formazione di nuclei temporaleschi anche intensi a partire dalle aree alpine. Al momento è ancora una tendenza, ma le prime zone a vedere temporali saranno le aree confinali e il Trentino Alto Adige. Non si esclude, sempre in serata, qualche rovescio anche sul settore centrale della Liguria. Ancora stabile altrove. Temperature massime in aumento, comprese tra 32 e 37, calo termico in serata su Liguria e Alpi.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: alta pressione africana in rinforzo e condizioni di tempo stabile su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche nube sparsa al pomeriggio e al più isolati rovesci pomeridiani sulle vette delle Apuane dei Monti della Meta. Temperature massime in aumento con picchi di 345-36°C nelle valli interne. Venti a regime di brezza. Mare in prevalenza poco mosso, al più localmente mosso al largo.

DOMENICA: nuovo picco dell’anticiclone africano con sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio; scarsa o nulla la possibilità dei rovesci anche in Appennino. Caldo intenso, punte di oltre 35-36°C specie su Umbria e Valle del Tevere. Venti moderati/forti di Maestrale al pomeriggio lungo le coste, specie laziali. Mare poco mosso, mosso al pomeriggio al largo.

Commento del previsore del Lazio

Sole dunque prevalente su Umbria, Lazio e Toscana ma con la formazione di qualche rovescio o temporale tra pomeriggio e prima serata su Appennino laziale (aree interne prospicienti) e basso Lazio, isolati piovaschi su alto Lazio e colline toscane; questo sino a venerdì compreso.

A seguire, nuova rimonta dell’alta pressione africana, con punte di 35-36°C specie domenica. Tra il pomeriggio di lunedì e martedì possibili note instabili su Est Toscana ed Est Umbria.