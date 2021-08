Minturno, Fratelli d’Italia definisce la squadra in vista della prossima tornata elettorale

Minturno – “Sono ore intense quelle che stiamo vivendo, tutte le coalizioni, i partiti e i movimenti civici sono in fermento per comporre ed ultimare le liste”. Non di meno Fratelli d’Italia Minturno che “portando avanti un lavoro di rinnovamento, ha di fatto costruito una squadra pronta a supportare la candidatura a Sindaco di Pino D’amici”.

A tal proposito il coordinatore cittadino Vincenzo Fedele esprime: “La sua immensa soddisfazione in un momento storico molto particolare che ha rallentato i lavori e creato notevoli difficoltà anche solo ad incontrare persone, abbiamo di fatto ultimato la nostra lista, rinnovandola non solo da un punto di vista anagrafico, ma nella qualità ed ambizioni. Così come da trend nazionale, puntiamo ad ottenere una percentuale importante in termini di consensi, in modo da poter giocare la sfida elettorale con il chiaro obiettivo di vincere le elezioni e dare a Minturno un’Amministrazione capace e dinamica.

Questa è la dimostrazione che il partito, in poco tempo, grazie all’alacre lavoro dei militanti e del direttivo cittadino è cresciuto in maniera esponenziale sia in termini quantitativi che qualitativi, portando avanti un nuovo progetto condiviso assieme a tanti cittadini e stimati professionisti ormai parte integrante di Fratelli d’Italia Minturno.

Siamo pronti a giocarci questa grande sfida insieme agli amici della nostra coalizione a supporto di Pino D’amici che consta già delle liste civiche Minturno Domani e Minturno Libera oltre che Fratelli d’Italia.

In conclusione vorrei sottolineare l’entusiasmo che sta circondando la nostra coalizione ed il nostro candidato sindaco. Amici e conoscenti che ci spronano e supportano senza chiedere nulla in cambio. Questa è la soddisfazione più grande per chi come noi fa politica tra la gente e per la gente.

Auspico infine che la coalizione a supporto di Pino D’amici possa in questi ultimi giorni che ci separano dalla scadenza per la presentazione delle liste, ampliarsi ulteriormente aggregando ancora persone in grado di contribuire alla crescita della nostra comunità”.

