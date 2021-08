Paralimpiadi 2021, la fiamma è arrivata a Tokyo: il 24 agosto l’accensione

Tokyo – Mancano ancora 3 giorni. La staffetta della torcia paralimpica di Tokyo 2020 ha iniziato a percorrere il suo tratto finale mentre la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici prevista il 24 agosto si avvicina rapidamente.

Dopo aver girato 43 delle 47 prefetture del Giappone, la fiamma paralimpica ha iniziato il suo viaggio finale verso lo stadio di Tokyo per la cerimonia di apertura dei Giochi. Con il concetto di “Share Your Light”, le fiamme sono state raccolte durante i festival della loro accensione in paesi e città in tutto il Giappone. Mentre cresce l’attesa per la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici del 24 agosto, la staffetta della torcia paralimpica si è spostata a Shizuoka, Chiba e Saitama, dove si sono tenute le cerimonie di accensione della fiamma.

Dopo il viaggio attraverso le varie prefetture, ieri le fiamme si sono riunite a Tokyo e, insieme alla fiamma proveniente da Stoke Mandeville, in Gran Bretagna, è stata accesa la fiamma paralimpica che viaggerà per la capitale giapponese per quattro giorni prima della cerimonia di apertura. (canottaggio.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport