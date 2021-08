Parco Leonardo, la denuncia di FdI: “Pista ciclabile ostaggio di erbacce e immondizia”

Fiumcino – “Siamo tutti abituati ad assistere a tagli del nastro per opere pubbliche concentrate in certe aree del territorio, come a Parco Leonardo, dove una bella pista ciclabile ci porta a vivere un momento di gioia e soddisfazione. Eppure questo stato di felicità, come al solito, si inardisce in pochi minuti vedendo il disastro. Un pò come quando si vuole nascondere la terra sotto il tappeto”.

Inizia così una nota diffusa da Fratelli d’Italia Fiumicino, che spiega: “Infatti, l’allungamento della pista ciclabile verso un parcheggio abbandonato vicino Via Baldassare Peruzzi, un’area di proprietà del costruttore espropriata per questo scopo. Risultato una bella pista ciclabile con contorno erbacce alte, sporcizia e relativa discarica. Per il malcapitato ciclista un tour non certo esaltante. E noi di certo non giriamo la testa dall’altra parte.

“Come sempre, la verità viene a galla, con qualcuno che cerca di farsi vedere bello ma poi, come al solito, è la natura e la qualità della vita di un territorio che ci rimette sempre”, il commento di Massimiliano Graux, responsabile di FdI di Fiumicino.

“Vivo a Parco Leonardo e non sopporto vedere questo degrado”, gli fa eco Andrea Chessa, responsabile di Parco Leonardo. “Porterò in Consiglio comunale il fatto specifico per chiedere spiegazioni all’assessore ai Lavori Pubblici”, la promessa del capogruppo di FdI Stefano Costa. “Avevo fatto pochi mesi fa un sopralluogo a Parco Leonardo, sollecitato da molti residenti, e noto che nulla è cambiato tranne opere sporadiche senza una vera programmazione“, le parole del capogruppo regionale di FdI, Fabrizio Ghera.

