Paura a Santa Marinella, incendio minaccia un deposito di Gpl

Santa Marinella – La stagione degli incendi di sterpaglie non smette di tartassare il litorale. Questa mattina alle 11 e 30 a Santa Marinella, in via dei Fiori sono bruciati circa due ettari di sterpi e macchia mediterranea.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono giunti tempestivamente sul posto ed hanno iniziato l’opera di spegnimento con la 17A e l’ausilio del Ford Ranger per raggiungere i luoghi impervi.

Grazie alla rapidità di estinzione delle fiamme, il fuoco non ha fatto in tempo a raggiungere le abitazioni adiacenti ed un deposito di bombole di gpl sito nelle immediate vicinanze.

