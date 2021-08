Roma, dal Campidoglio 40 milioni ad Atac per acquistare nuovi bus ibridi

Roma – “Roma Capitale ha destinato 40 milioni di euro all’azienda di trasporto pubblico Atac per sopperire ai mancati incassi causati dall’emergenza Covid e per l’acquisto di nuovi bus ibridi. È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che prevede un’anticipazione di liquidità per l’anno 2021 da restituire nel corso del 2022 e comunque entro un anno dall’erogazione dell’anticipazione”. Così in una nota il Campidoglio.

