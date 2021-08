Roma, “no mask” entra al supermercato ma la guardia giurata lo ferma: lui torna e gli spara

Roma – Era stato allontanato dal supermercato perché non indossava la mascherina, ma lui è rientrato e ha sparato alla guardia giurata. E’ successo alle 20:00 di ieri sera in via Corleone a Roma, all’esterno del supermercato “Eurospin”.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti di Polizia del Commissariato Casilino, che indagano sul caso, l’uomo era entrato nel supermercato senza la mascherina violando le disposizioni anti-Covid. La guardia giurata a quel punto lo avrebbe invitato a indossare il dispositivo di protezione ma l’uomo se ne è andato e poco dopo è tornato armato di pistola e ha sparato contro l’agente, fortunatamente senza colpirlo.

Sul luogo è intervenuta la Polizia insieme alla scientifica per i rilievi del caso. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza mentre l’aggressore è ancora ricercato con l’accusa di tentato omicidio.

