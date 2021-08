Vaccino anti-Covid, il camper della Asl fa tappa a Montalto Marina e Pescia Romana

Montalto di Castro – Nelle date di sabato 21 agosto e venerdì 27 agosto sarà presente sul territorio comunale la campagna itinerante vaccinazioni anticovid avviata dalla Regione Lazio. Il camper di medici e infermieri della Asl di Viterbo, a partire dalle ore 16 fino alle ore 20, sarà posizionato rispettivamente sabato 21 agosto a Marina di Montalto di Castro in via Arbea (angolo Via Vulsinia) e venerdì 27 agosto, stesso orario, a Pescia Romana in Viale dei Pini (presso centro anziani).

Gli operatori della struttura itinerante provvederanno a somministrare agli aderenti il vaccino Johnson & Johnson, il quale prevede una sola dose. E’ possibile aderire all’iniziativa, presentandosi spontaneamente presso la postazione mobile Asl, senza prenotazione previa.

L’iniziativa messa in campo, in collaborazione tra il comune di Montalto di Castro e la Asl di Viterbo, intende articolare ulteriormente la campagna vaccinale coerentemente con le varie azioni sviluppate dall’azienda sanitaria in questi mesi. Rivolta alle fasce di età 18-79 anni per cittadini residenti e non, l’iniziativa vedrà la presenza di professionisti che aiuteranno la popolazione ad un confronto ed un’occasione per ulteriori chiarimenti, oltre a facilitare l’adesione, grazie alla scelta del vaccino a vettore virale Janssen di Johnson & Johnson, monodose e che non necessita di richiamo.

“Siamo soddisfatti per aver messo in campo, insieme alla Asl, questa iniziativa – dichiara l’assessore alla Sanità Fabio Valentini – che contribuisce ad incrementare le vaccinazioni, strumento indispensabile per arginare il Covid 19. Confido in una partecipazione numerosa. Questo tour è una buona occasione sia per i residenti, che per i turisti”.

