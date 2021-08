Covid-19, a Fiumicino 14 guariti e 10 nuovi casi in 24 ore: il bollettino del 22 agosto

Fiumicino – “Scendono di 4 i positivi totali nel Comune di Fiumicino, oggi a quota 236. E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Asl Roma 3. I guariti rispetto a ieri sono 14, i nuovi casi 10, le donne colpite 109, gli uomini 127, con un’età media di 31 anni. Tra le località Fiumicino e Isola Sacra contano il 54% dei casi totali, Fregene e Aranova entrambi l’8%, Focene il 6%”. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il lieve calo – conclude – ci fa ben sperare, ma non deve illuderci che il problema sia finito. Per far sì che la curva continui la sua discesa è necessario prestare grande attenzione. Invito i miei cittadini tutti a vaccinarsi e a seguire le regole per la prevenzione dei contagi da coronavirus”.

