Estate 2021 a Ladispoli: tutti gli appuntamenti fino al 5 settembre

Ladispoli – “Ladispoli si prepara al rush finale delle manifestazioni estive, l’epilogo di un cartellone per tutti i gusti che ha fatto registrare un numero elevatissimo di presenze, nel rispetto delle norme sanitarie”. Le parole sono dell‘assessore alla cultura Marco Milani che ha presentato i vari spettacoli che caratterizzeranno lo scorcio finale del mese di agosto ed i primi giorni di settembre.

“Ci sono ancora molti eventi in programma – prosegue l’assessore Milani – residenti e villeggianti potranno assistere a cabaret, intrattenimento musicale, danza, fino all’elezione di Miss Etruria 2021. Senza dimenticare la mostra di copie museali di Caravaggio in programma nella piazzetta di Marina di San Nicola il 27 agosto. E ovviamente la mostra “Caravaggio, ultimo approdo” del maestro Guido Venanzoni nel Centro di Arte e Cultura che ha avuto un enorme successo tanto che l’amministrazione sta decidendo di prorogarla fino all’autunno.

“Da non perdere il Festival Celtico – continua – che si svolgerà al bosco di Palo il 3, 4 e 5 settembre. Eventi insomma di intrattenimento per tutti i gusti ai quali poter assistere sempre gratuitamente. Si parte stasera 20 agosto con le risate a crepapelle con il comico Antonello Costa in piazza Rossellini per proseguire fino al 5 settembre. A Ladispoli, insomma, l’estate non finisce mai”.

