Tampere – Chiude con un altisonante bottino di 17 medaglie l’Italkarate delle giovani generazioni. E’ un trionfo l’Europeo cadetti, juniore e under 21, andato di scena questa settimana in Finlandia. Nell’ultima giornata di oggi, la Nazionale azzurra ha conquistato 6 medaglie, tra cui 5 bronzi e un oro.

E’ andata di scena la categoria degli Under 21 a Tampere e l’Italia non ha deluso le attese. Nel kumite dei diversi pesi di gara hanno trionfato 5 azzurri e tra di essi, è spiccato l’oro di Asia Agus nei 50 kg. I terzi posti sono arrivati da Veronica Brunori per i 55 kg, Daniele De Vivo nei 75 kg, Sofia Ferrarini per i 61, Rosario Ruggiero nei 67 kg e Carmine Luciano nei 60 kg.

Sono stati giorni intensi di emozioni e di gare. L’Italia ha collezionato tre titoli europei, di cui 2 con perfezione tecnica assoluta, grazie alla eccellente prova sul tatami delle squadre maschili e femminili di kata. Le medaglie vinte sono state otto nella prima giornata e tre nella seconda di ieri.

