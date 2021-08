Filippo Tortu a Pressing: “Il mio sogno è allenarmi con la Juve”

Un sogno Filippo lo ha già avverato. L’oro nella 4×100 alle Olimpiadi brilla accanto a sé nella quotidianità e lo conserva in bacheca, come nel cuore (leggi qui). Ma un desiderio ancora non lo ha realizzato. E’ un grande tifoso della Juventus Tortu e vorrebbe allenarsi con i suoi beniamini a Torino.

Dispiaciuto per la mancata vittoria all’esordio di campionato della squadra bianconera, che ha pareggiato 2 a 2 con l’Udinese, ma fiducioso che come in atletica, anche la sua squadra del cuore possa recuperare in campionato, come lui stesso ha recuperato metri e centesimi nella finale a cinque cerchi vinta, dichiara a Pressing che vorrebbe sfidare Mbappé in pista. Velocissimo anche il giovane calciatore francese campione del mondo. Sarebbe una bella gara tra i due. E intanto Tortu, vestito di tricolore in collegamento dalla Sardegna a Pressing, dove si sta allenando in questi giorni comunque di ferie post Giochi Olimpici, programma il futuro: “Devo guardare avanti adesso, anche se l’oro lo porto sempre con me”. Lancia un messaggio alla sua Juventus, con la voglia di un tifoso come tutti di vivere il mondo bianconero. E sicuramente ci riuscirà.

(foto@Colombo/Fidal)

