Sabaudia, ubriaco alla guida minaccia i carabinieri: 31enne denunciato

Sabaudia – Ieri, 21 agosto 2021, alle 3 e 10, a Sabaudia, i militari della locale stazione carabinieri, nel corso di un servizio di servizio controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 31enne residente a Rocca Priora (Rm), per “guida in stato di ebbrezza alcolica” e “minacce a Pubblico Ufficiale”.

Il 31enne, mentre era alla guida della propria autovettura veniva sottoposto ad un controllo alla circolazione stradale dai militari operanti, risultando positivo al test etilometrico.

Durante le fasi del controllo, l’uomo proferiva altresì nei confronti dei militari operanti frasi minacciose.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

