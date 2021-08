Barbecue col “botto”, esplode una bombola di gpl: tragedia sfiorata a Santa Marinella

Santa Marinella – Forte boato a Santa Marinella. Alle 22 e 15 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso largo Amalfi, causa avvenuta esplosione di una bombola di GPL adibita (al momento) all’alimentazione di un barbecue.

Il proprietario avendo notato improvvisamente fiamme in presenza della stessa, ha provato inizialmente senza successo, ad estinguerle, successivamente nell’intento di evitare il peggio, ha portato la bombola (dalla veranda dell’abitazione) in strada, dove è esplosa senza causare danni a persone e cose. I VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto i carabinieri di Santa Marinella e personale sanitario 118.

