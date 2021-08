Bebe Vio e Federico Morlacchi alfieri alle Paralimpiadi: “Grande emozione per la cerimonia di apertura”

Tokyo – “Non vedo l’ora che sia domani sera. Sono molto emozionata perché è qualcosa di più grande di me. Meno male che c’è Federico che mi aiuterà a trovare la strada giusta perché io so già che passerò tutto il tempo a piangere”.

Così racconta le sue emozioni Bebe Vio, che a Rio fu portabandiera alla cerimonia di chiusura ma domani a Tokyo da alfiere azzurro in quella di apertura avrà la grande responsabilità di “rappresentare un Paese così bello, per me è veramente qualcosa di grande”.

Grande anche l’emozione di Federico Morlacchi: “Quella che proveremo domani sarà unica, perché vedere quel fuoco che arde dopo un anno complicato sarà una liberazione. Siamo tutti carichi e concentrati e non vediamo l’ora di dare il massimo – la promessa”. “Il mio obiettivo ai Giochi è molto semplice – ha aggiunto il nuotatore azzurro – Voglio solo divertirmi e godermela fino in fondo. Poi dal 5 settembre inizierà la missione più difficile, la missione di papà per la quale nessuno, alla fin fine, è mai allenato…”. (Ansa).

(foto@ComitatoItalianoParalimpico)

