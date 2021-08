Cantieri a Minturno, nuovo look per le strade e i luoghi della cultura

Minturno – Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, candidato a primo cittadino anche nella prossima tornata elettorale nel rimarcare quello che è ormai è diventato uno slogan della sua campagna elettorale: “Facciamo grande Minturno”, illustra l’elenco delle opere pubbliche già finanziate (con fondi comunali, regionali, nazionali) che stanno per andare in gara ed essere realizzate.

“Una serie di opere che – scrive Stefanelli sul suo profilo fb – indica, già oggi, il cammino di sviluppo che Minturno continuerà a percorrere nei prossimi anni”.

Tra gli altri interventi programmati il sindaco specifica: “Al Castello di Minturno la realizzazione via di fuga (sistemazione spazio interno ed apertura su Piazza Roma); il rifacimento dei vicoli del centro storico di Minturno; la valorizzazione degli accessi dei luoghi della cultura: parco culturale del passo del Garigliano; la riqualificazione integrale di Parco Recillo; l’insonorizzazione del Centro raccolta rifiuti in via Recillo; un guardarail di Protezione (in legno) da installare nel lungo fiume nella zona della foce: sistemazione Largo XX Agosto; sistemazione strada, luci, marciapiedi per ultimazione nuova Scuola Marina di Minturno; Piazza Monte d’argento lato sinistro, riqualificazione area giochi”.

Ma oltre ai lavori elencati Stefanelli sottolinea che “bisogna poi aggiungere gli interventi per i quali si è in attesa di conoscere gli esiti di specifici bandi o avvisi pubblici: il manto sintetico al Campo sportivo Minturno; la riqualificazione area Ex Sieci, la riqualificazione Piazzale Giorgio Bassani; la riqualificazione Piazza Pastino Grande; il museo tecnologico al Castello di Minturno, nell’ambito del progetto comprensoriale dei sogni di Ulisse”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno