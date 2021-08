Colpo di scena a Formia: la lista di Costa fa dietrofront

Formia – A Formia, il vero uomo protagonista della tornata elettorale del prossimo ottobre non scenderà in campo per cercare di conquistare la tanto agognata fascia da Primo cittadino. No. Lui, Maurizio Costa, è l’uomo che i sindaci e le coalizioni li fa saltare. Mentre governano, o, come in questo caso, prima ancora che le liste si formino.

Dalla caduta della Villa all’appoggio a La Mura

Lo scorso dicembre, la lista di Maurizio Costa – “Ripartiamo con voi” – è stata essenziale per far saltare il governo di Paola Villa (la stessa Villa, nel videomessaggio in cui annunciò le sue dimissioni accusò duramente Costa e sottolineò come “questa crisi non ha nulla di politico, non ha nulla a che vedere con il programma di mandato”).

Soltanto qualche mese più tardi, il suo leader, divenne il principale promotore della candidatura a sindaco dell’infettivologo Amato La Mura e della maxi coalizione civica che la sostiene (di cui oltre a Lega, Udc, e una parte del Pd, avrebbe dovuto far parte proprio “Ripartiamo con voi”).

Tutto sembrava filare liscio, finché… Finché La Mura avrebbe deciso di mettere in chiaro le cose: le persone che potrebbero entrare a far parte della sua maggioranza di governo (ovvero i candidati consiglieri delle varie liste) dovranno essere trasparenti, senza nessuna “ombra”, dal presente o dal passato.

Difficile dire se Costa si aspettasse o meno questa reazione dal suo nuovo “pupillo”, facile dire è che, con una nuova “magia” politica, il leader di “Ripartiamo con voi”, ancora una volta rischia di cambiare la geografia politica delle elezioni, diventando il tassello determinante. A prescindere dal risultato.

La “magia” politica di Costa: nessuna sua lista a sostegno di La Mura

Ma, stavolta, qual è la “magia” politica compiuta da Maurizio Costa? Quella di aver deciso, a due settimane dalla presentazione ufficiale delle liste, di non scendere in campo con una lista civica in favore di Amato La Mura.

“Una coalizione – hanno spiegato da “Ripartiamo con voi” sull’argomento – nata con l’aspirazione di offrire alla nostra città una proposta amministrativa capace di garantire un buon governo per il bene comune e per una vera rinascita di Formia. Per il perseguimento di questo obiettivo sarebbe stato necessario non solo un impegno ideale, ma la volontà concreta e operativa di agire ed operare in un’ottica di partecipazione e condivisione del progetto cittadino che deve affrontare e risolvere, “al di là delle esclusive appartenenze culturali, politiche e ideologiche, l’attuale fase emergenziale con un imprescindibile carattere aperto ed inclusivo” e che avrebbe fatto “del programma la sua bussola”.”

E ancora: “Purtroppo durante tutti questi mesi abbiamo dovuto constatare che all’interno della coalizione sono emersi nei nostri confronti dubbi e distinguo relativi alla richiesta di un ampliamento della coalizione, a subordinazioni in relazione alla formazione della lista, alla lentezza nella stesura del programma e ancora ad oggi alla ritardata presentazione della coalizione stessa; tutte cause, queste, che di fatto hanno finito, nella nostra visione, per rallentare e indebolire l’auspicato obiettivo unitariamente da condividere.”

Sulla base di queste considerazioni, da “Ripartiamo con voi” hanno annunciato ufficialmente: “visto anche il clima elettorale da altre parti politiche già avvelenato, abbiamo deciso all’unanimità di non presentare una nostra lista di candidati al prossimo Consiglio Comunale, riconfermando la nostra sincera stima nei confronti del dottor Amato La Mura e il nostro leale supporto per la sua candidatura a sindaco di Formia”.

La reazione di La Mura

Su una cosa, “Ripartiamo con voi” ha ragione: il clima politico è avvelenato e questa mossa rischia di essere la ciliegina sulla torta, quella folata di vento, capace di trasformare una scintilla in un incendio.

Ma, a questo punto, una domanda sorge spontanea: quale sarà la reazione di La Mura? Sostituirà quella di Costa con una nuova lista? O lascerà correre?

