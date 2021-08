Discarica di Roncigliano, il Sindaco di Ardea presenta un esposto contro la Raggi

Ardea – “Cara Virginia, oggi ho dovuto prendere una decisione dolorosa e inevitabile. Ho depositato presso la Procura della Repubblica un esposto-denuncia“. Così in un post su Facebook il sindaco di Ardea Mario Savarese fa sapere che ha denunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

L‘esposto-denuncia è stato presentato dal primo cittadino di Ardea nella giornata di oggi 23 agosto per far sì che vengano effettuati “opportuni accertamenti in ordine ai fatti che hanno portato alla riapertura della discarica di Roncigliano“, come si legge nel post. Con questo esposto Savarese chiede anche di valutare “gli eventuali profili d’illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti”.

“Più e più volte ho chiesto di incontrarti per esporti i motivi di una scelta – scrive il Sindaco di Ardea -, la tua, che provoca danni gravissimi alla salute dei miei cittadini. La discarica di Roncigliano, pur essendo geograficamente collocata nel comune di Albano, riversa quasi esclusivamente nel territorio di Ardea le micidiali sostanze che hanno avvelenato i pozzi dai quali i miei cittadini traggono l’unica risorsa idrica disponibile”.

“Comprendo l’emergenza in cui si trova oggi Roma e tutti noi sindaci della tua provincia ci siamo dichiarati disponibili per trovare una soluzione perseguibile, ma, ahimè, non siamo stati neppure ascoltati”.

“I cittadini di Villaggio Ardeatino, di Valle Caia, di Montagnano, non sono di second’ordine – conclude Savarese -. Hanno gli stessi diritti di chiunque altro, pertanto non accetterò mai che la loro salute sia messa a rischio seppur nell’esigenza di risolvere una situazione che, per quanto grave, non è paragonabile al danno che sta procurando quella maledetta discarica”.

