Le previsioni di prezzo delle migliori criptovalute nel 2021

Le previsioni criptovalute sono un valido aiuto per sapere come muoversi nel mondo del trading e degli investimenti in criptovaluta. Saperlo con anticipo è estremamente utile anche quando ci si domanda quale criptovaluta comprare, oppure su quale criptovaluta investire. Ecco di seguito tutte le informazioni più aggiornate riguardo alle previsioni criptovalute oggi.

Bitcoin: la criptovaluta più conosciuta

Quando si tratta di criptovalute previsioni, la prima ad attirare l’attenzione è certamente Bitcoin. Comprare Bitcoin è oggi semplice anche per i principianti visti i numerosi strumenti messi a disposizione online, compresi eccellenti broker, in più è possibile comprare Bitcoin con carta di credito. Come comprare Bitcoin e dove comprare Bitcoin sono diventati quesiti dalla risposta rapida, e subito dopo ci si chiede quindi quale sia effettivamente il suo prezzo e valore.

Le attuali previsioni parlano di cifre superiori ai 66 mila dollari entro la fine del 2021 (Forbes). Vetle Lunde, analista di Arcane Crypto, prevede un prezzo Bitcoin di 120.000 dollari entro la fine del 2021. Il CEO di Morpher, Martin Fröhler, è stato il più ottimista sul prezzo della criptovaluta bitcoin, con una previsione di fine anno di 160.000 dollari per BTC. In altre parole, si prevede che entro il 2050 (ma c’è chi sostiene già dal 2025) il valore del Bitcoin supererà persino quello del dollaro.

La più grande criptovaluta del mondo sta mettendo in scena un ritorno che l’ha ripresa di oltre il 50% dai recenti minimi. Il prezzo di Bitcoin continua così la sua tendenza rialzista a medio termine. La scorsa settimana il prezzo dell’asset ha toccato un nuovo massimo di 30 giorni raggiungendo i 45.000 dollari USA domenica 8 agosto prima di incontrare resistenza e ritirarsi. Insomma, Bitcoin continua a stupire ma a non deludere i suoi sostenitori.

Ethereum e le previsioni di prezzo

Sappiamo che non esiste solo Bitcoin, tant’è che molti trader si domandano come creare una criptovaluta. Prima di arrivare a crearne una propria, tuttavia, vale la pena dare un’occhiata anche a quelle meno in vista rispetto al Bitcoin, ma non per questo meno valide e fiorenti.

Abbiamo per esempio Ethereum. ETH occupa ancora il secondo posto dopo Bitcoin, ma, tuttavia, la previsione del prezzo di Ethereum è controversa. Il valore di ETH in USD è cresciuto da 732,73 dollari alla fine di dicembre 2020 (BinanceUS) a un massimo storico di 4,362,35 dollari il 12 maggio 2021. Di certo, finché Bitcoin è in testa e sale, ETH di solito farà lo stesso.

Le criptovalute previsioni ci mostrano come la tecnologia della criptovaluta Ethereum possa fare molto di più che consentire transazioni digitali veloci. Ad esempio, Ethereum offre la tecnologia dei contratti intelligenti. Questo è un modo sicuro per concludere contratti digitali senza prima costruire una fiducia reciproca. I trasferimenti di Ethereum sono anche più veloci di quelli di Bitcoin, e la sua tecnologia blockchain può gestire più transazioni di quella di Bitcoin.

Due importanti sviluppi possono spingere il corso di Ethereum a nuove vette. Il primo è l’introduzione di un nuovo algoritmo chiamato proof-of-stake. Il secondo è lo sviluppo di DeFi. Nel giugno 2021, i minatori hanno avuto l’opportunità di ottenere un profitto mensile di 13.000 dollari in Ethereum e 7.500 dollari in Bitcoin.

Altri asset da tenere in considerazione

Altri asset a grande capitalizzazione che hanno registrato una forte performance sono stati Dogecoin (DOGE) e Uniswap (UNI), in aumento rispettivamente del ~16% e del ~19%. Quattro nuovi asset verranno inoltre resi noti per il trading su piattaforme di trading di asset digitali con sede negli Stati Uniti: Band Protocol (BAND), Injective Protocol (INJ), Mirror Protocol (MIR) e 1inch Network (1INCH). Tutti e quattro gli asset fanno parte del fiorente settore DeFi e saranno disponibili per il trading con il dollaro USA e l’Euro fiat.

Per concludere

Per quanto la volatilità della criptovaluta sia un fattore costante, pare a tutti gli effetti che le previsioni siano positive relativamente alla sua ascesa. La fine del 2021 sembra rosea, e ancora di più sembrano essere davvero esemplari le previsioni per gli anni a venire.