Previsioni meteo Italia

L’ultima settimana di agosto inizierà in controtendenza sull’Italia a causa di un impulso di aria più fredda di lontane origini scandinave che scorrerà sulla Penisola fomentando forti temporali e un vistoso calo delle temperature. Il fronte responsabile del peggioramento non sarà particolarmente esteso tuttavia i contrasti termici che riuscirà a determinare fanno prevedere fenomeni di una certa importanza e di una certa violenza. Il maltempo sarà ereditato dalla domenica e vedrà maggiormente coinvolte le regioni centrali adriatiche e quelle interne appenniniche, soprattutto l’Umbria ma vediamo la previsione per il lunedì:

Meteo lunedì

Nord, residua instabilità sulle Alpi occidentali e lombarde in rapido esaurimento, ancora qualche piovasco o temporale tra bassa Lombardia, Triveneto e soprattutto Emilia Romagna dove al primo mattino i fenomeni potrebbero risultare ancora forti e localmente grandinigeni. Nel corso della mattinata ampie aperture a iniziare da Alpi e Prealpi in veloce propagazione verso Sud. Centro, maltempo tra Umbria e Marche con forti temporali e locali grandinate, non esclusi anche nubifragi e forti colpi di vento. Maggiore variabilità sulla Toscana con qualche piovasco o temporale sulle zone interne, qualche temporale pomeridiano anche tra Lazio e Abruzzo. Ampie schiarite altrove. Sud, generali condizioni di tempo soleggiato e stabile.

Evoluzione meteo Lazio’

LUNEDI‘: alta pressione che tende a indebolirsi per la discesa di aria più fresca e instabile in quota dal Nord Europa. Al mattino primi locali rovesci o temporali sulla Toscana nord occidentale, in estensione in modo sparso anche su restante Toscana e Umbria nel corso del pomeriggio-sera, in particolare tra perugino, aretino e senese. Non esclusi fenomeni di forte intensità sull’Umbria centrale e sull’aretino, anche accompagnati da grandine. Lazio asciutto salvo qualche piovasco non escluso su reatino e viterbese, qualche temporale possibile sulla zona di Bolsena.

Clima ancora caldo, con punte di 33-34°C specie sul Lazio, ma calo termico entro sera, marcato nelle aree temporalesche. Venti fino a moderati da Ovest sull’alta Toscana, in rotazione da Nord-Nordest entro fine giornata, ancora in prevalenza da Sud-Sudovest altrove, talora rafficati specie sul Lazio. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore del Lazio

Lunedì anticiclone in cedimento per l’ingresso di correnti più fresche in quota provenienti dal Nord Europa. Primi rovesci e temporali localmente intensi tra Toscana e Umbria, Lazio ancora in attesa. Tra martedì e mercoledì si rinnovano rovesci e temporali sparsi questa volta più incisivi su Lazio e bassa Umbria, sporadici tra alta Umbria e Toscana sotto l’effetto di più secchi venti di grecale.

Le temperature saranno in calo apprezzabile entro martedì, specie su Appennino e Lazio, sulla Toscana ancora punte di 30-31°C per venti di caduta appenninici ma con caldo più secco e quindi gradevole. Frescura nottetempo e al mattino. Probabile maggiore stabilità da giovedì, ma da confermare. (fonte: 3Bmeteo)