Parco Leonardo, finestrini spaccati per rubare nelle auto

Fiumicino – Serata di furti sul litorale romano quella di domenica 22 agosto, quando, intorno alle ore 22, alcuni passanti hanno avvistato due uomini che, all’interno di una Peugeot grigia, si aggiravano in via Mantegna, nella zona di Parco Leonardo. I due si avvicinavano alle auto in sosta e ne spaccavano i vetri per poi derubare materiale all’interno. I cittadini hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute per perlustrare la zona. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia di Stato. I due malviventi sono tuttora ricercati.

