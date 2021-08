Ragazza di 26 anni uccisa a colpi di pistola: l’ex fidanzato trovato impiccato

Catania – Si è suicidato Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzata Vanessa Zappalà, uccisa ieri notte a Acitrezza (leggi qui). Il corpo dell’uomo è stato trovato in un casolare nelle campagne di Trecastagni dai carabinieri che avevano scoperto poco distante l’auto utilizzata dall’uomo per raggiungere Acitrezza, dove nella notte ha ucciso a colpi di pistola la ragazza. Dentro la vettura è stata anche trovata l’arma, detenuta illegalmente, usata per l’omicidio.

Sciuto, denunciato dall’ex fidanzata per stalking, era stato arrestato lo scorso giugno e successivamente scarcerato dal gip che aveva disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Stanotte ha raggiunto la ragazza che si trovava in compagnia di alcuni amici sul lungomare e dopo essere sceso dalla vettura ha esploso diversi colpi di pistola. Uno ha centrato alla testa la 26enne non lasciandole scampo. Ferita, fortunatamente di striscio, un’amica che era con lei.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il 38enne avrebbe raggiunto a bordo di un’auto la zona del porticciolo di Acitrezza, sarebbe sceso dall’auto, dirigendosi verso la vittima pochi attimi prima di esplodere diversi colpi di pistola e di allontanarsi subito dopo a bordo della vettura. Sono stati gli stessi amici della ragazza a indicare ai carabinieri chi aveva sparato. All’arrivo del 118 per Vanessa, però, non c’era più nulla da fare. (fonte Adnkronos)