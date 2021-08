Scarichi fognari sulla spiaggia di Vindicio, Magliozzi: “Subito una task force di controllo”

Formia – “Gli sversamenti a mare che stanno interessando la spiaggia di Vindicio rappresentano un problema non solo per Formia ma per l’intero Golfo (leggi qui). Un pessimo biglietto da visita turistico ma soprattutto un danno ambientale che va a delegittimare l’area sensibile».

Sono le parole di Luca Magliozzi, candidato sindaco di Formia per il centro-sinistra che è intervenuto sul caso.

“La natura del fenomeno è chiara e sotto gli occhi di tutti – ha continuato Magliozzi nel suo post sui social -. Esistono sul territorio di Formia micro e continui scarichi irregolari frutto di allacci abusivi alla rete fognaria che sfuggono al controllo delle autorità. Sversamenti che si verificano durante tutto l’arco dell’anno ma che trovano maggiore spazio sulla cronaca estiva per via della maggior frequentazione della spiaggia”.

Un fenomeno questo che coinvolge l’intero litorale. Altro tema infatti è quello della condotta sottomarina degli scarichi reflui del depuratore di Formia non molto distante dalla spiaggia di Gianola sul litorale di Levante. Condotta che risale agli anni ’80 e che ormai non risponde più agli standard di sicurezza e di distanza dalla costa. Un’area di scarico che va ad impattare in modo sensibile con la vicina area protetta di Gianola nel Parco Riviera di Ulisse.

“Contrastare il fenomeno è possibile. Bisogna rafforzare il monitoraggio degli scarichi abusivi attraverso la collaborazione tra i diversi enti coinvolti al fine di costituire una squadra di controllo dedicata composta dagli agenti di polizia locale, ispettori dell’Arpa (l’agenzia regionale per la protezione ambientale) e gli ispettori dell’ASL”.

