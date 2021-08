Anzio, donna travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali

Anzio – Nella mattinata odierna, intorno alle ore 12:30, in via Ardeatina, ad Anzio, un uomo di 73 anni del posto, pensionato, mentre era alla guida della sua auto, una Renault Kangoo, ha investito accidentalmente una donna di 72 anni, una pensionata romana, mentre era intenta ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali.

Il personale sanitario, immediatamente intervenuto sul posto, trasportava la vittima presso il locale ospedale ove, poco dopo, decedeva a causa delle ferite riportate. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Anzio per i rilievi di rito e per accertare le cause dell’incidente. Il guidatore è risultato negativo all’alcol test. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.