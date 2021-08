Carambola mortale sul lungomare di Sabaudia, perde la vita un 23enne

Sabaudia – Stavano rientrando da lavoro quando si è verificato il tragico incidente nel quale è morto un 23enne di Aprilia.

E’ successo la scorsa notte sul lungomare di Sabaudia, in quattro viaggiavano a bordo di un’Alfa 147 in direzione Latina quando per cause ancora in corso di accertamento l’auto è finita fuori strada ribaltandosi diverse volte.

Le condizioni del 23enne sono apparse subito gravi e i sanitari del 118 prontamente intervenuti hanno trasferito il ragazzo all’ospedale Goretti di Latina, purtroppo però nonostante i tentativi di tenerlo in vita per il 23enne non c’è stato nulla da fare.

Anche i tre amici feriti sono stati trasportati in ospedale. Resta ora da verificare le cause del tragico incidente.

