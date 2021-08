Controlli anti movida a Terracina, chiusi 5 bar del centro: multe per 2mila euro

Terracina – Nella giornata di ieri, a conclusione di specifici servizi di controllo del territorio atti a prevenire e contrastare le violazioni commesse durante i fine settimana nei luoghi di assembramento frequentati da giovani, nonché al rispetto delle misure di sicurezza imposte dai protocolli previsti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da Covid-19, i carabinieri di Terracina, con la collaborazione della S.I.O. dell ’ 8 ° reggimento carabinieri “Lazio ” Roma, hanno controllato varie attività commerciali del centro.

Nel dispositivo venivano contestate cinque violazioni amministrative per un totale di euro 2000,00, nonché la sanzione accessoria del provvedimento di chiusura per cinque giorni che ha interessato cinque bar del litorale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

