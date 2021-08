Latina, a fuoco tre auto parcheggiate in via Fiuggi: scatta l’indagine

Latina – Tre automobili sono andate a fuoco questa notte in via Fiuggi, a Latina. Sul luogo è intervenuta la Polizia di stato intorno alle 3:00 in ausilio ai Vigili del Fuoco, intenti a domare le fiamme che hanno coinvolto tre macchine posteggiate.

Una vettura, BMW X1, è stata completamente distrutta dall’incendio, mentre le altre due hanno riportato danni parziali. Durante il sopralluogo, effettuato anche da parte di operatori qualificati della Polizia Scientifica, non sono emersi elementi certi ad individuare le cause dell’incendio.

È stato accertato che una macchina incendiata è di proprietà di uno dei tre soggetti coinvolti in una rissa avvenuta venerdì 20 u.s. nei pressi del carcere di Latina. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile incaricati delle indagini.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

