Uniti contro Zaccheo: la proposta di Coletta al M5s per Latina 2021

Latina – Uniti contro Zaccheo e contro al centrodestra, che, in lui, ha riconosciuto il volto e il nome da spendere in campagna elettorale. E’ con questo mantra che il Primo cittadino uscente di Latina (e già candidato sindaco di Lbc e Pd) Damiano Coletta, ha lanciato l’esca al M5s e alle liste civiche.

La proposta di Coletta al M5s e alle civiche

Ma perché Coletta ha lanciato un’esca ai pentastellati e alle civiche? Per richiamare a sé anche quella fetta di elettorato che, se disperso, suo malgrado, Coletta lo sa, andrebbe a favorire, molto probabilmente, proprio il candidato del centrodestra.

“La sfida che Latina e i Latinensi hanno davanti è molto chiara: scegliere tra ritornare a un passato fatto di clientele, rapporti opachi, cattiva amministrazione e marginalità, che rendevano il Comune un luogo inaccessibile a noi cittadini, oppure continuare a investire nel cambiamento e nel futuro, per portare Latina nel posto in cui merita, nel Lazio e in Italia.

Latina – sottolinea Coletta sui suoi canali social – è una città giovane, dinamica, che ha voglia di crescere e smettere di essere raccontata per i brutti episodi del recente passato. Cinque anni fa abbiamo vinto una sfida enorme puntando su legalità, trasparenza, bene comune, partecipazione. Grazie a un movimento civico nato e cresciuto a Latina. Cinque anni dopo i nostri avversari hanno dovuto aspettare i comodi dei leader romani per trovare un accordo su un candidato. E hanno dovuto pescare nel passato per trovare un nome che li tenesse più o meno insieme. Lo hanno fatto perché a loro non frega nulla di Latina, perché per loro Latina viene dopo i propri interessi. Vogliono solo bloccare questa esperienza dal basso, partecipativa, bella e pulita, che sta avvenendo proprio qui in quello che hanno sempre considerato un loro feudo, dove ne hanno fatte di cotte e di crude.

Questa è la partita che abbiamo davanti, è chiarissimo a tutti i latinensi, di destra, di centro o sinistra. Passato o futuro, restaurazione o cambiamento. Ci sono tante persone, energie, forze che si stanno unendo per una visione comune di Latina e del suo futuro.

Il campo largo che abbiamo creato – afferma ancora Coletta – guarda ai moderati, al civismo e a tutte le forze che si riconoscono nei valori della partecipazione, del bene comune, della trasparenza e dell’integrazione. Valori in cui possono riconoscersi in tantissimi. Anche e soprattutto il Movimento Cinque Stelle.

Perciò mi rivolgo a loro: costruiamo subito un tavolo di confronto. Superiamo le diffidenze, le distanze e le resistenze. Sono troppe le cose che ci accomunano per non farlo. Sarebbe un peccato, un’occasione sciupata. Non per noi, ma per la comunità di Latina che merita donne e uomini di buona volontà impegnati insieme nella realizzazione del bene comune.

Insieme – conclude Coletta – possiamo costruire una Latina più verde, più equa, più innovativa, più competitiva, più trasparente. Facciamo iniziare il nostro secondo tempo, insieme.”

Il “no, grazie” dei pentastellati, Bono: “I cittadini sapranno scegliere per il meglio”

A rispondere con un, seppur educato, “no, grazie” alla proposta di Coletta è stato il candidato sindaco dei pentastellati, Gianluca Bono, che ha sottolineato: “Prendo atto delle parole di buona volontà dell’attuale sindaco Coletta. Lo sforzo comune per il bene di Latina è infatti sempre auspicabile.

La campagna per le prossime elezioni sarà da parte del M5S di Latina schietta e leale, come è nel nostro stile. Ogni candidato – ha concluso Bono – presenterà le proprie idee e i propri programmi ai cittadini, che sapranno scegliere per il meglio.”

La risposta di Coletta: “Sono certo che prossimamente ci prenderemo cura insieme di Latina”

Coletta, però, non ci sta a rimanere in silenzio e, a sua volta, con educazione, torna a parlare di un futuro che sembrerebbe vederlo alleato con il M5s…

“Ho letto la risposta del M5S e apprezzo le loro parole e le loro intenzioni di volersi mettere in gioco per il bene di Latina con schiettezza e lealtà.

Mi dispiace – sottolinea Coletta – non poter fare questa battaglia fianco a fianco sin da subito, ma sono certo che prossimamente ci prenderemo cura insieme della nostra città. Non cambia nulla, noi andiamo avanti con il nostro percorso che vuole portare Latina nel futuro e non farla tornare indietro al recente passato.

Tantissime persone mi hanno scritto dopo il mio appello per manifestarmi la loro vicinanza, anche tantissimi elettori 5stelle. In questi giorni stiamo completando il lavoro delle liste a sostegno della mia candidatura e le manifestazioni di affetto ricevute ci stanno spingendo a valutare l’ipotesi di costruire un’ulteriore lista che sappia raccogliere le speranze e le idee di chi ha visto Latina cambiare negli ultimi 5 anni.

È l’entusiasmo di una città che vuole continuare a guardare avanti e che – ha concluso Coletta – non ha alcuna intenzione di fermarsi. Faremo iniziare insieme il nostro secondo tempo.”

A questo punto, una domanda sorge spontanea: Coletta è un visionario quando parla di un futuro prossimo con i pentastellati come alleati? O, alla fine, il M5s cederà alle lusinghe di una possibile coalizione che li veda accomunati dalla volontà di non riconsegnare Latina nelle mani di Zaccheo?

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina