Fiumicino – Ancora fiamme sul litorale romano. A bruciare, questa volta, un vasto campo di sterpaglie in via Falsarego, a Isola Sacra. Le fiamme minacciano le abitazioni vicine al campo mentre una vasta colonna di fumo ha invaso la zona. In fumo circa cinque ettari di sterpaglia. Sul posto i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino assieme a tre squadre dei Vigili del Fuoco. Da accertare le cause che hanno dato origine al rogo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino