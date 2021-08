Incendio in via Forni, Di Giovanni (M5S): “Partono giovedì i lavori, inutile lo sciacallaggio elettorale della Picca”

Ostia – “In politica c’è chi fa le cose per i cittadini e chi specula sui loro drammi, ed è il caso della capogruppo della Lega Monica Picca, che non ha mosso un dito se non per agitare gli animi di persone disperate per aver perso la possibilità di rientrare nei loro appartamenti dopo l’incendio di via Forni“. Così in una nota il capogruppo M5S del Municipio Roma X Antonino Di Giovanni.

“Ma c’è un’Amministrazione che invece lavora, – spiega il Capogruppo – senza per questo mettersi davanti ai riflettori, come il sottoscritto, l’assessore Capitolino Valentina Vivarelli, gli assessori municipali Ieva e Bollini, la presidente del Municipio Giuliana Di Pillo che insieme ci siamo attivati sin da subito, riuscendo a far partire i lavori per domani, giovedì 26 agosto 2021.

Sono rimasto in contatto costante telefonicamente anche con alcuni degli inquilini interessati, tranquillizzandoli quotidianamente e aggiornandoli sui vari passaggi che si stavano facendo amministrativamente con i tempi che le normative ci impongono”.

“Il tutto – conclude Di Giovanni – ben distante dal modello leghista di speculare sui più fragili per un mero consenso elettorale, come del resto è stato fatto da 25 anni a questa parte dove amministrazioni di destra e di sinistra non hanno mai mosso un dito per la situazione di quegli alloggi, anzi lo scempio lasciato è una delle loro firme politiche più evidenti”.

