Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. In Italia correnti più fresche stanno continuando ad affluire dalla giornata di ieri, provocando diffusa instabilità e forti temporali in particolare al Centro-Nord. Nei prossimi giorni la situazione non cambierà e l’Italia continuerà a restare ostaggio di una moderata variabilità, con i temporali che andranno ad interessare anche parzialmente il Sud, portando un atteso calo termico. Temperature che nel complesso continueranno a calare, in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle adriatiche. Valori massimi difficilmente superiori ai 30°C al Nord. Vediamo nel dettaglio cosa succederà da oggi a giovedì.

METEO MERCOLEDI’ 25 AGOSTO: un’altra giornata caratterizzata dall’instabilità sul nostro Paese. Già dal mattino sono previsti forti temporali sulle Marche e localmente in Abruzzo. Qualche pioggia anche sulle Alpi occidentali. Instabilità che continuerà in modo meno intenso sulle medesime zone con un maggior coinvolgimento di Puglia, Molise, interne laziali e campane. Stabile sulle pianure del Nord, in Calabria e Sicilia. Temperature in calo ovunque.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: la circolazione rimane depressionaria in quota, alimentata da aria più fresca proveniente dal Nordest Europa. Si rinnovano acquazzoni e temporali sparsi nel pomeriggio sul Lazio, specie centro-meridionale e interno, rovesci non esclusi anche sull’Umbria meridionale, mentre sulla restante Umbria, così come su tutta la Toscana, prevarrà il sole, salvo sporadici acquazzoni sulle Apuane e tra basso aretino, basso senese e Maremma ( su bassa Toscana, alto Lazio e Umbria sono attese precipitazioni nel corso della notte). Clima diurno gradevole con caldo senza particolari eccessi; massime in genere non oltre i 28-31°C, anche inferiori su Appennino e Umbria. Venti fino a moderati di grecale tra Umbria e Toscana, tra Nordest e Ovest-Nordovest sul Lazio. Mare poco mosso o localmente mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Lunedì anticiclone in cedimento per l’ingresso di correnti più fresche in quota provenienti dal Nord Europa. Primi rovesci e temporali localmente intensi tra Toscana e Umbria entro sera, Lazio ancora in attesa. Tra martedì e mercoledì si rinnovano rovesci e temporali sparsi questa volta più incisivi su Lazio e bassa Umbria, più sporadici tra alta Umbria e Toscana a causa di più secchi venti di grecale. Giovedì parentesi più stabile, ma qualche nuovo temporale potrebbe tornare tra venerdì e il weekend, in particolare sui settori appenninici. Le temperature saranno in calo apprezzabile entro martedì, specie su Appennino e Lazio. Sulla Toscana ancora punte di 30-31°C per venti di caduta appenninici ma con caldo più secco e quindi gradevole. Frescura nottetempo e al mattino. prognosi ancora incerta per l’ultimo weekend di agosto, con possibili locali rovesci o temporali ma da confermare.

Fonte: 3B Meteo