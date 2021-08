Ostia, rapina i passati armato di coltello: “Dammi i soldi o me li prendo da solo”

Ostia – Continuano senza sosta servizi specifici delle Volanti e delle autoradio dei Commissariati volti ad assicurare alla giustizia gli autori di furti e rapine sulla pubblica via.

Sono partite da una rapina perpetrata l’8 agosto ai danni di 3 ragazzi, le indagini della Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di un 25enne romano di origini straniere.

Le vittime avevano raccontato agli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolìa, di essere state avvicinate da un ragazzo che, inizialmente, gli aveva chiesto del denaro ma che poi, al loro rifiuto, aveva tirato fuori un coltello e li aveva minacciati dicendogli: “se non me li date voi i soldi, me li prendo da solo”.

Dopo aver ottenuto quanto richiesto, si era velocemente dileguato.

Grazie alle descrizioni fornite in quella circostanza e al modus operandi, gli investigatori hanno collegato il 25enne a una successiva rapina avvenuta il 18 agosto: stavolta, afferrando con la mano il collo di un giovane e puntandogli la lama del coltello sul fianco, dopo averlo immobilizzato, gli aveva strappato la catenina d’oro ed era corso via.

Organizzati degli appostamenti nei luoghi frequentati dal sospettato, i poliziotti in borghese lo hanno rintracciato su Lungomare Toscanelli e, qualificatisi, gli hanno chiesto i documenti: il 25enne ha cercato di divincolarsi e di fuggire e, quando è stato bloccato, ha spintonato gli agenti mordendone uno al braccio e ferendone un altro all’avambraccio e alla mano.

Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il giovane indagato, che a suo carico ha svariati precedenti di polizia, è stato inoltre sottoposto a fermo per rapina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

