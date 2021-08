Paralimpiadi di Tokyo, nella scherma Giordan e Pasquino si fermano ai quarti di finale

Tokyo – Sono iniziate oggi sulle pedane del Makuari Messe Hall B di Tokyo i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per la scherma con le gare di sciabola. Quattro gli azzurri in gara, che hanno terminato i loro assalti nella mattinata giapponese, prima di potere accedere alla zona medaglie.

Nella prova di sciabola maschile categoria A Edoardo Giordan, dopo avere vinto brillantemente tutti gli assalti nella fase a gironi, ha trovato nel tabellone degli 8 l’ucraino campione olimpico in carica Andrii Demchuk: un match molto combattuto il loro, che alla fine ha visto prevalere l’oro di Rio per 15-11.

Nella sciabola femminile categoria A è uscita invece ai gironi Andreea Mogos con una vittoria e tre sconfitte, mentre Loredana Trigilia è riuscita ad accedere al tabellone dei 16, ma è stata battuta con il punteggio di 15-9 dalla georgiana Nino Tibilashvili.

Finale amaro per Rossana Pasquino nella sciabola categoria B. L’azzurra era scesa in pedana dimostrando un ottimo stato di forma e superando da prima il girone, ma si è poi fermata a un passo dalla semifinale, sconfitta 15-14 dalla portacolori della Georgia Irma Khetsuriani, numero uno del ranking mondiale. L’azzurra si era portata in vantaggio fino al 14-9, ma sul finale ha subito la rimonta dell’avversaria.

Il programma della scherma torna domani, giovedì 25 agosto, con gli assalti di spada maschile e femminile cat. A e B. In rappresentanza dell’Italia scenderanno in pedana Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Rossana Pasquino.

(foto@AugustoBizzi)

