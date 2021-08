Ardea – Un altro incendio è divampato nel comune di Ardea nella giornata di oggi 26 agosto, in via Monti di Santa Lucia. Il rogo è scoppiato in un campo di sterpaglie, a fuoco anche alberi e immondizia. Sul luogo sono intervenuti i volontari della Protezione Civile Airone di Ardea intorno alle 18:00. Le operazioni di spegnimento sono in corso da oltre un’ora.

