Ardea – Un vasto incendio è scoppiato in via Casali della Pescarella ad Ardea, vicino al fosso di Torre Bruno e alla zona di Montagnano. Le fiamme hanno coinvolto inizialmente dei campi di sterpaglie per poi estendersi ad un fienile e ad una grande area boschiva. A fuoco anche carcasse di automobili abbandonate e rifiuti.

Dalle 13:30 sul luogo sono presenti i vigli del fuoco di Pomezia e la 32/A di Nemi, i volontari delle squadre Gamma 13, il nucleo operativo Airone e la protezione civile di Ariccia.

