Covid, Tamberi e la coppia della vela Tita – Banti promuovono la campagna vaccinale

Parola di campioni. Da Tokyo 2020 alla vita di tutti i giorni con la voglia di lasciare ancora il segno. I fuoriclasse azzurri, protagonisti della magica estate a 5 cerchi, continuano a unirsi al coro per sostenere l’iniziativa ideata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Coni e con il Ministero della Salute, per promuovere la campagna vaccinale contro il Covid-19.

Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, e la coppia Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita, olimpionici nel Nacra 17, hanno voluto rilanciare il messaggio “con il vaccino vinciamo insieme”. Un altro exploit dopo quelli che hanno illuminato gli occhi e riempito il cuore degli italiani nel corso della 32esima edizione dei Giochi Olimpici Estivi. (coni.it)

(foto@Federvela)

