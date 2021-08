Fiumicino, approvato il calendario scolastico 2021/2022: i nidi chiuderanno il 29 luglio

Fiumicino – “Nel corso della riunione di giunta odierna, l’Amministrazione ha approvato il calendario scolastico e educativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia del Comune di Fiumicino, per l’annualità 2021/2022”. Lo fa sapere, in una nota, l’Assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Per ciò che concerne gli asili nido comunali, le lezioni inizieranno il prossimo lunedì 6 settembre – spiega Calicchio -, gradatamente in base agli inserimenti dei bambini più piccoli, per chiudersi nella giornata del 29 luglio 2022. E’ la prima volta che i nidi chiudono a fine luglio. Le scuole dell’infanzia, invece, apriranno lunedì 13 settembre per concludersi il 30 giugno 2022”.

“Rispetto alle festività natalizie tutte le strutture resteranno chiuse dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre per il periodo pasquale le lezioni saranno sospese dal 14 al 19 aprile – prosegue l’assessore -. Sia i nidi che le scuole dell’infanzia saranno chiusi per le festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado, le festività nazionali e la ricorrenza del santo patrono del 5 ottobre”.

“Il calendario educativo costituisce un essenziale strumento di programmazione territoriale, sia per la gestione interna delle strutture che per l’organizzazione della vita familiare degli alunni e dei genitori – conclude Calicchio -, nonché per tutti i servizi connessi alle attività didattiche, le quali necessitano di una coordinazione continuativa”.

