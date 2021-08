Fiumicino, lasciano rifiuti in strada con un mastello condominiale: incastrati dalle fototrappole

Fiumicino – Altri due zozzoni sono stati immortalati dalle fototrappole dislocate su tutto il territorio comunale di Fiumicino. Lo si apprende dai social del Comune. “Giudicate voi dalla fotografia: non contenti di deturpare il nostro ambiente, abbandonando indiscriminatamente spazzatura sul ciglio della strada, i due uomini che vedete nel farlo si sono persino aiutati con un mastello condominiale per la raccolta differenziata. Davvero senza vergogna! Ci auguriamo che la multa salata che riceveranno li faccia desistere in futuro da questi comportamenti incivili e offensivi per tutti”, il commento del sindaco Montino.

