Fregene, il 26 agosto una giornata per la donazione del sangue: tutte le informazioni

Fiumicino – Una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue per promuovere la Campagna di Sensibilizzazione sulla Donazione del Sangue a Fiumicino. L’appuntamento è in Via Castellammare angolo via Rapallo, Fregene (Fiumicino) dalle 19 alle 23 questo giovedì 26 agosto.

Chi, come, dove e quando

I donatori non devono avere patologie o accertamenti diagnostici in corso. Per le prime donazioni devono avere più di 18 anni e meno di 60 anni, è obbligatorio un documento di riconoscimento da esibire al momento dell’accettazione.

Si accede al servizio trasfusionale su prenotazione per fascia oraria (8.00-9.00; 9.00-10; 10,00-11,00) dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 orario: al numero 06 564 82 457 o alla mail servizio.trasfusionale@aslroma3.it GB Grassi è via Passeroni 32, Ostia Centro Trasfusionale 1 piano.

L’aspirante donatore, prima di recarsi al centro trasfusionale nella giornata e nella fascia oraria prenotata, può fare colazione con caffè, the, succo di frutta con 2-3 biscottini o 2 fette biscottate presso la propria abitazione. Il donatore verrà sottoposto ad un triage ed alla registrazione dei dati anagrafici poi verrà invitato a compilare un questionario anamnestico che servirà per l’idoneità alla donazione oltre che alla valutazione dell’emoglobina e alla pressione arteriosa eseguite durante un colloquio con il medico.

Se idoneo verrà avviato alla donazione di sangue intero di 450 ml della durata max di 5-8 min, tempo variabile a seconda delle caratteristiche dei donatori, e saranno prelevate provette per le analisi necessarie per l’utilizzo della unità di sangue raccolto. Il percorso ha un tempo tecnico non contraibile di circa 1 h/ 1h e 15 min a volte molto meno ma questo è calcolato considerando tutte le variabili organizzative e non.

Una volta terminata la donazione il donatore rimarrà in osservazione da parte del personale infermieristico circa 10 minuti e poi verrà invitato a fare una colazione offerta da ASL Roma 3 all’area ristoro al centro trasfusionale e viene osservato per altri 10 minuti dal personale sanitario.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino