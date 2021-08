Gaeta, litiga con una 20enne e la minaccia con un coltello: denunciato un 51enne

Gaeta – Nel corso della scorsa nottata, a Gaeta, i militari della locale tenenza carabinieri deferivano in stato di libertà un 51enne residente a Gricignano d’Aversa per i reati di “minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere”.

L’uomo, a seguito di una discussione per futili motivi con una 20enne di Gaeta, la minacciava brandendo un coltello a serramanico della lunghezza totale di 32 centimetri e che poi lo gettava in terra alla vista dei militari operanti, tempestivamente sopraggiunti a seguito della richiesta di intervento pervenuta al 112 Nue.

L’arma in questione è stata sottoposta a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta