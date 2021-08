Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Fase instabile che non molla la presa sull’Italia. Aspettiamoci un’altra giornata caratterizzata da maltempo diffuso sui versanti del medio-basso Adriatico, ma non solo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle prossime 48 ore.

METEO GIOVEDI’ 26 AGOSTO. Italia spaccata a metà. Inizialmente tempo stabile quasi ovunque con della nuvolosità e qualche piovasco residuo soltanto al Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia. Dal pomeriggio aumenta l’instabilità sulle regioni meridionali. Nuclei temporaleschi andranno ad interessare ancora una volta Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Campania e localmente la Calabria e la Sicilia settentrionale. Al Centro-Nord invece prevarrà il sole durante il giorno, ma dalla sera cambia tutto a partire dal Triveneto. Forti temporali si scateneranno dapprima sul Friuli-Venezia Giulia in spostamento verso il Veneto e Romagna nella notte successiva. Più asciutto sul Nord-Ovest.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata complessivamente più stabile con sole prevalente specie in Toscana, e qualche nube sparsa, tuttavia non mancherà variabilità pomeridiana sulle zone appenniniche e meridionali del Lazio, qui con locali rovesci e brevi spunti temporaleschi; isolati spunti piovosi non esclusi nelle ore pomeridiane anche sull’Umbria e sulle colline interne Toscane. Caldo senza eccessi, massime in genere entro i 28-30°C, qualche punta di 31-32°C su alta Toscana e Umbria. Fresco nottetempo e al mattino con minime anche sotto i 14-15°C sulle vallate interne. Venti in rotazione da Ovest-Sudovest in locale rinforzo nel pomeriggio a partire dalle coste. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno il mercoledì si presenterà complessivamente variabile con piogge locali nella notte tra Umbria, alto Lazio e Appennino Toscano; seguirà instabilità diurna tra bassa Umbria e Lazio centro-orientale, associata a rovesci e locali temporali specie sul comparto appenninico. Mentre risulterà maggiormente soleggiato sulla Toscana, salvo brevi spunti piovosi possibili sulle colline interne tra senese, maremma, basso aretino e localmente lungo le coste centro-meridionali. Temperature massime senza eccessi, prossime ai 29-31°C. Giovedì parentesi più stabile, ma nuovi temporali ci attendono tra venerdì e il weekend, in particolare sui settori appenninici, medio-alta Toscana, Umbria e interne Laziali. Le temperature massime subiranno una lieve flessione, specie tra Toscana ed Umbria e clima fresco nottetempo e al mattino.

(Fonte: 3B Meteo)